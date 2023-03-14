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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına yatak odası fantezisi damga vurdu! 'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'

14.03.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın büyük bir izleyici kitlesine sahip programı Konuşanlar, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bir süre yayınlanmamıştı. Yeni bölümlerinin yayınlanmaya başladığı Konuşanlar'da yine bomba hikayeler var. Programın konuklarından bir kadının anlattığı yatak odası fantezisi seyirciyi kahkahaya boğdu.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına yatak odası fantezisi damga vurdu! 'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'

Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bir süredir yayınlanmıyordu. Hasan Can Kaya yeni bölümlerle ekrana döndü programın gelirlerinin ise depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Konuşanlar'ın 98. bölüm tanıtımına bir konuğun yatak odası fantazesi diye anlattığı olay damga vurdu.

Hasan Can Kaya'nın 'Bize bir fantezisi ya da sıçma hikayeni anlat' dediği kadın konuğun anlattığı hikaye herkesi kahkahaya boğdu.

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'Şimdi ben normalde hiç özel resimler çekmem. Bir gün yatak odasındayım. Eşime resim attım.' dedi. Hasan Can ise 'Ben takdir ettim, hatta fotoğrafı da görsem onu takdir ederim' sözleri ile seyirciyi kırdı geçirdi.

Kadın konuk 'Yalnız fotoğrafı eşim görmedi, kayınvalideme göndermişim' deyince işin rengi değişti. Hasan Can 'Ondan da kendi fotoğrafı geldi mi?' diye sorunca stüdyoda gülüşmeler devam etti.

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Furkan Andıç'ın konuk olduğu programda Hasan Can ve ünlü ismin arasında geçen diyaloglarda dikkat çekti.

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