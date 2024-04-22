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  4. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan genç adamın verdiği cevap olay oldu! "Bir kızla eşleşmiştim"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan genç adamın verdiği cevap olay oldu! "Bir kızla eşleşmiştim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 14:20
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Konuşanlar programıyla izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Kaya, bu kez programına katılan bir konuğun sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan genç adamın verdiği cevap olay oldu! "Bir kızla eşleşmiştim"

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle adından söz ettiriyor.

Kaya, bu kez programına katılan bir konuğun sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Can Kaya 'Hangi rica cümlesi sana küfür gibi gelir?' sorusuna konuklardan biri bomba bir yanıt verdi.

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"AİLENLE YAŞAMAK NE BÜYÜK CEHENNEM"

Ünlü komedyenin sorusuna yanıt veren konuk "Sizin eve gidelim. Ailemle yaşıyorum bunun sorulmasına sinir oluyorum" dedi.

Kaya, konuğuna yanıt olarak "Oğlum ailenle yaşamak ne büyük cehennem" ifadelerini kullandı.

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Genç adam sözlerine şöyle devam etti:

"Tinder'da gecenin dördünde bir kızla eşleşmiştim. 'Beraber ev falan tutalım' dedi. Sonra konuşmayı kestim."

Hasan Can Kaya ise konuğa söyledikleriyle stüdyoyu kahkahalara boğdu.
Kaya, "Bütçesi kısıtlı olduğu için 4 saat seks için ev tutmayayım diyor. 24 saat uyumadığı bir gün seçmek istiyor. O yüzden fakirler iyi seks yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Hasan Can Kaya
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