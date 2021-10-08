Hasan Can Kaya, Sultan San'ı aldattı mı? Gündem olan iddia

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın çok konuşulacak bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli kadın ile Çeşme'de bulunan Sole & Mare Beach'te tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'ı aldattığı iddiası gündeme geldi.

Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz ayında yakınlaştığı iddia edildi.

Hasan Can Kaya'nın yaz ayında çekilmiş bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.



