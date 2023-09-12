Hasan Can Kaya'ya katılan öğretmenin boşanma sebebi şoke etti! Ünlü komedyen dayanamadı

Konuşanlar programıyla yıldızını parlatan Hasan Can Kaya yeni sezonuyla yine dikkat çekti. Exxen'de yayınlanan program başlar başlamaz büyük ilgi gördü. Programa katılan okul öncesi öğretmeni Esra boşanma sebebini anlatarak şoke etti.

Mart ayında boşandığını söyleyen Esra öğretmen boşanma sebebini açıklayınca herkes şaşırdı.

Esra öğretmen "İki evde yabancı gibi yaşamaya başlamıştık, ben de bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum, senin bir bölümün vardı bir gece onu izlerken çok eğlendim. Gülmek için eve seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesi duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, yasak, eğlenmeyeceksin dedi. Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim" dedi.

Hasan Can Kaya ise bunun karşısında "bir alkış" diyerek bağırarak "Helal olsun vala çok mutlu oldum" dedi ve genç kadına sarıldı.



Kaya konuşmasının devamında "Y... gibi bir erkek topluluğuyuz böyle böyle gıdım gıdım dik durmaya çalışıyorsunuz" diyerek öğretmen Esra'ya destek oldu.

