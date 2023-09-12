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  4. Hasan Can Kaya'ya katılan öğretmenin boşanma sebebi şoke etti! Ünlü komedyen dayanamadı

Hasan Can Kaya'ya katılan öğretmenin boşanma sebebi şoke etti! Ünlü komedyen dayanamadı

12.09.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya en beğenilen Konuşanlar programıyla sezona bomba gibi bir dönüş yaptı. Programa katılan okul öncesi öğretmeninin boşanma sebebi ise 111. bölüme damga vurdu. Hasan Can duyduğu karşısında dayanamayıp genç kadına sarıldı.

Konuşanlar programıyla yıldızını parlatan Hasan Can Kaya yeni sezonuyla yine dikkat çekti. Exxen'de yayınlanan program başlar başlamaz büyük ilgi gördü. Programa katılan okul öncesi öğretmeni Esra boşanma sebebini anlatarak şoke etti.

Mart ayında boşandığını söyleyen Esra öğretmen boşanma sebebini açıklayınca herkes şaşırdı.

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Esra öğretmen "İki evde yabancı gibi yaşamaya başlamıştık, ben de bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum, senin bir bölümün vardı bir gece onu izlerken çok eğlendim. Gülmek için eve seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesi duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, yasak, eğlenmeyeceksin dedi. Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim" dedi.

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Hasan Can Kaya ise bunun karşısında "bir alkış" diyerek bağırarak "Helal olsun vala çok mutlu oldum" dedi ve genç kadına sarıldı.

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Kaya konuşmasının devamında "Y... gibi bir erkek topluluğuyuz böyle böyle gıdım gıdım dik durmaya çalışıyorsunuz" diyerek öğretmen Esra'ya destek oldu.

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