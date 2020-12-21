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  4. Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! YouTube'da 60 bin abonesini kaybetti

Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! YouTube'da 60 bin abonesini kaybetti

21.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya'ya tepki yağıyor! YouTube'da 60 bin abonesini kaybetti

Exxen platformuna geçen ve YouTube'dan Konuşanlar şovunun bölümlerini kaldıran Hasan Can Kaya'ya tepkiler sürüyor. Hasan Can Kaya büyük bir şok yaşadı.

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden gerçekleştirdiği 'Konuşanlar' adlı program kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini toplamıştı.

Daha sonra ünlü komedyen, Exxen'e transfer olduğunu açıklamıştı. Hasan Can Kaya'nın transferinin ardından YouTobe'dan viedoları kaldırılmıştı. Kaya'ya bu olayın ardından tepki yağmıştı. Hasan Can Kaya bu geçişin ardından 24 saat içerisinde YouTube'da 60 bin abonesini kaybetti. Hasan Can Kaya'nın sevenleri, "Bizi sattın" yorumlarında bulundu.

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ EDİNMİŞTİ

Hasan Can Kaya'nın Exxen'e transferini duyuran Acun Ilıcalı, yapımın ne zaman yayında olacağı ya da formatında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapmamıştı. Daha önce farklı projelerde de görev alan Hasan Can Kaya, Youtube'da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

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