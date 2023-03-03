Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru! "O kadar düşük zekalı bir eleştiri ki... Sinirleniyorum"

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisinin konuğu Hasan Can Kaya oldu. Varoşlarda büyüdüğünü belirten Kaya, şu anki hayatı adına şükran dolu olduğunu ifade etti.

Geçmişte sevmediği bir sektörde çalıştığını söyleyen Kaya, kendisine sürekli çok küfür ettiğine yönelik yapılan yorumlara kızdı. Bu konuda Armağan Çağlayan'ın "Sizi çok fazla küfür etmekle eleştiriyorlar ya, bu alışkanlık belki de büyüdüğünüz yerden geliyor" deyince Hasan Can Kaya sinirlendi.

Kaya "Bu alışkanlığım olduğu kabulü nereden geliyor" diyerek sert çıktı. Hasan Can Kaya konuşmasında şunları söyledi:

HUYSUZ VİRJİN'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

"Varoşlarda büyüdüm çocukluğumdan beri sette zenginlerle çalışıyorum. Her sınıftan insanı gözlemleme görme şansım oldu. Diyebilirim ki bunların tek ortak yön küfürlü de konuşuyorlardı. Kaldı ki bu o kadar düşük zekalı bir eleştiri ki bunu açıklamak istemiyorum bir yandan da sinirleniyorum da... Siz Huysuz Virjin'in programını yapan insanlardan biriydiniz Fatih Aksoy'la beraber. Ondan aynı bilgiler geldiği için söylüyorum. Huysuz bir TV efsanesiydi cinsellik şakasını kullanır mıydı? Benden daha çok kullanırdı. Beni eleştirenler rahmetli Seyfi Bey böyle miydi? Zeka geriliğiniz mi var, akraba evliliği mi geçirdiniz..."

Hasan Can Kaya bir magazin programında "Türkiye'de küfürü Hasan Can Kaya getirdi" eleştirisinden de bahsederek "Ben eleştiriye karşı değilim ben edepsizlikle ahlaksızlıkla adımın aynı cümlede geçmesine karşıyım" diyerek sitem etti.



