Hasan Çavuşoğlu'dan Josef Sural ve Konyaspor maçı sözleri

Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcularının yaşadığı trafik kazasında aile fertlerinden biri olan Josef Sural'ı kaybettiklerini hatırlattı.
Sural'ın ölümünün derin üzüntüsü içerisinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, bu durumun Türk ve dünya futbolunda büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.
Çavuşoğlu, bunun kolay atlatılabilecek bir süreç olmadığını belirterek, "Atiker Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dün futbolcularımız ve teknik heyetimizle yapmış olduğumuz toplantıda konuştuk. Sonrasında futbolcularımızın, bu haftaki ertelemek istediğimiz Konyaspor maçını oynamak istediklerini beyan etmeleri üzerine, biz de TFF'ye yaptığımız başvuruyu geri çektik" ifadelerini kullandı.
"SURAL HER ZAMAN AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLARAK KALACAK"
Oyuncuların hazırlıklarına zor da olsa başladığını anlatan Çavuşoğlu, "Josef Sural kardeşimizi ebediyete uğurladık, formasını da emekliye ayırdık. Ailemizin her zaman bir parçası olarak kalacak. Maçla ilgili Konyaspor yönetimi, alacağımız kararların her zaman yanında olacaklarını defalarca bildirdi. Kendilerine ve Konyaspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan taraftarlarımıza ve Alanyalılara bir kez daha seslenmek istiyorum. Konyaspor, bizim kardeş takımımızdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Bu hafta oynanacak Konyaspor maçına herkesi bekliyoruz. Burada Sural'ın yanında olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
"SURAL AİLESİ İÇİN NE GEREKİYORSA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Çavuşoğlu, Atiker Konyaspor maçının neticesinin peşinde olmadıklarına dikkati çekti. Sural'ın 2.5 yıllık sözleşmesindeki hak edişlerinin verileceği iddiasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Maddi konularda böyle bir açıklama yapmadık. Çünkü bunun ne yeri ne zamanıdır. Ama biz Alanyaspor olarak her detayı, inceliği düşünüyoruz. Biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.
MAÇ GELİRİ JOSEF SURAL'IN AİLESİNE
Alanyaspor Kulübü, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Atiker Konyaspor karşılaşmasında elde edilecek hasılatın, Josef Sural'ın ailesine verileceğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı, Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin liranın tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek."
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