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Hasan Kaçan'dan AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Hasan Kaçan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendi iddiasına Twitter'dan yanıt verdi.

Hasan Kaçan'dan AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Kaçan, "'Dudak uçuklatan rakam!!!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil" açıklaması yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde 'Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği' adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı.

GÜNLÜK 23 BİN TL ÖDENDİ

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise 'sekiz gün' olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan’a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.
Kaçan BirGün’ün haberine Twitter’dan yanıt verdi.

Milli Gazete’nin de alıntıladığı habere tepki gösteren Kaçan, “Gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım” dedi.

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Hasan Kaçan, ak parti, İbb, twitter, para, açıklama,

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Hasan Kaçan ın tırnağı olamazların athena gökhan,volkan konak,şevval sam gibilerin bir konser için imamoğlundan ne kadar aldığını niye yazıp sorgulamıyorsunuz..
Hasan kaçan'in mesleği aynı senin gibi iktidar yalamaligi diğerleri bu iktidar yokkende konser verip Allah vergisi sesleri ile kazanç sağlıyorlardi
Buna bile sanatçı diyecek kadar yalamalikta zirve yapmışsınız ama günleriniz aynı kaninizda yalamalik var
HASAN KAÇAN'ın aldığı para normal amma AKP'lilerin inşaat ihalelerinde yaptıkları,kentsel dönüşüm için aldıkları bağışlar dudak değil göbek patlatan cinsindendir.
Beylikdüzü'nün yarısı "Üç Nesil İnşaatçı Bir Ailenin Çocuğuyum" diyen Ekrem Başkanın. Ona sorda anlatsın işin aslını o bilir. Tabi Ekrem Başkanı; Tatilden fırsat bulup ta İstanbul'a geldiği bir gün bulabilirsen
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