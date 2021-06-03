Hasan Saltık kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Hasan Saltık neden öldü?

MÜYAP Yönetim Kurulu üyesi olan ve Kalan Müzik'in kurucusu olarak tanınan ünlü yapımcı Hasan Saltık hayata gözlerini yumdu. Hasan Saltık'ın vefat haberi sonrası vatandaşlar Hasan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşındaydı gibi soruları araştırıyor. Peki Hasan Saltık kimdir?

HASAN SALTIK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

1964 senesinde Hozat, Tunceli'de dünyaya gelen Hasan Saltık, Kalan Müzik'in kurucusu olarak bilinmektedir. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başlamış olduğu obua eğitimini yarım bırakmış ve Suadiye Lisesi'ne devam etmiştir.

Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde dört sene kadar çalıştıktan sonra 1992 senesinde Kalan Müzik'i kurmuştur. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde saklanmış veya uzun yıllar sonra unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren çeşitli albümler yayınlamıştır. Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla dokuz yüzü aşkın pek çok proje gerçekleştirmiştir. 1998 yılında kemancı Cihat Aşkın'ın ‘Minyatürler’iyle Klasik Batı Müziği alanına yönelmiştir. Aynı zamanda MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir. Saltık 56 yaşında hayata veda etmiştir.