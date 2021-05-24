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Hasan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayat hikayesi...

24.05.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınladığı Ankara şarkıları ile hem memleketinde hem ülke çapında sevilen Hasan Yılmaz bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. İzleyiciler Hasan Yılmaz kimdir sorusunu merak edip sorguluyor. Peki Hasan Yılmaz kimdir, nereli? Hasan Yılmaz kaç yaşında? İşte şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayat hikayesi...

Hasan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayat hikayesi...

Ver Coşkuyu, Yalan mı, Salla gibi albüm çalışmalarıyla bilinen ve yayınladığı Ankara şarkıları ile oldukça sevilen Hasan Yılmaz 24 Mayıs'ta Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Hasan Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

HASAN YILMAZ KİMDİR?

1967 senesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Hasan Yılmaz, Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hem de tüm ülke genelinde tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan Yılmaz'ın iş adamı Bekir Başar'ı manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına dek Kastamonu'da yaşamış olan Yılmaz, beraber işsizlik sebebi ile daha huzurlu yaşayabilmek amacıyla 1984 senesinde ailesi ile İstanbul'a göç etmiştir.

Müzik kariyerine atılmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Yılmaz'ın sanat hayatı, Tarabya'da çalışan bir arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekanda misafir sanatçı olarak sahne alması ile beraber başlamıştır. 1998 senesinde Acımasız Dünya isimli ilk albümüyle müzik hayatına başlayan Hasan Yılmaz, 2005 senesinde Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girmiş ve Altın Plak ödülünü hak etmiştir.

Şarkıcı Hasan Yılmaz 2007 senesinde katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı arasından 4. olmuş ve magazin dünyasında uzun süre gündem haline gelmiştir. 2009 senesinde ise Flash TV'de Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programını sunmaya başlayan Yılmaz, 27 senedir evlidir ve 2 kızı bulunmaktadır.

HASAN YILMAZ ALBÜMLERİ

Acımasız Yıllar (1998 ilk albümü)
Bu kız kalbimi çaldı (1998)
Döktür Muazzez
Çak
Neyin Kafasını Yaşıyorsun
Neredesin
Döncem Ben Sana
İstanbul'un babası
Salla (2005)
Yalan mı (2006)
Ver çoşkuyu (2007)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu da yusuf yusuftur şimdi..

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