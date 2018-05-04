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Hasibe Eren kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu Hasibe Eren!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Hasibe Eren, bu akşam Kanal D'de yayınlanacak Beyaz Show yeni bölümüne konuk oluyor. Şu sıralar "Jet sosyete" iki farklı başarılı bir şekilde canlandıran Hasibe Eren, cuma akşamlarının eğlencesi Beyaz Show'da seyircilerden gelen soruları cevaplandıracak. Peki Hasibe Eren kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Hasibe Eren'in hayatı...

Hasibe Eren kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu Hasibe Eren!

Hasibe Eren, Beyaz Show'a konuk olarak katılacak. Kanal D'de bu akşam yayınlanacak Beyaz Show'a konuk olacak Hasibe Eren ile Koray Avcı, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren de katılacak. Hasibe Eren, şu sıralar Jet Sosyete'de iki farklı karakteri ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Peki Hasibe Eren kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde, filmlerde oynadı? İşte Hasibe Eren'in hayatına dair notlar...

HASİBE EREN KİMDİR?

Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya‘da doğdu.Tam adı Hasibe Özlem Eren olan sanatçı aslen Kahramanmaraş Elbistan’lıdır olup liseyi İstanbul’da okudu. Hasibe Eren, İstanbul Üniversitesi‘nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü okuyarak mezun oldu. Öğrenci iken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü’nde tiyatro oyunları oynamaya başladı.

1996 yılından itibaren, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi’nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Show TV‘de yayınlanan Sıdıka dizisi ile tanındı. 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel‘in yaptığı “Avrupa Yakası” adlı dizide Makbule rolünü ile hafızalara kazındı.

Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı aynı zamanda bu filmde Ece Hakim‘e ve Azra Akın‘a oyuncu koçluğu yaptı.

2008 yılında 24 adlı tv kanalında aktüalite programı “Bir Zamanlar Türkiye” adlı programda sunuculuk yaptı.

Hasibe Eren, 2001 yılında reklam ve metin yazarı Togay Kılıçoğlu ile evlendi. 4 Aralık 2007 tarihinde boşandı. Şu sıralar Star TV'de Jet Sosyete dizisinde Pelin ve Şennur isimli karakterleri canlandırmaktadır.

Tiyatro Oyunları
Arzunun Onda Dokuzu
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Rumuz Goncagül
Yeditepeli Aşk

Filmleri ve Dizileri
Kara Bela Kudret'in karısı 2015
Pazarları Hiç Sevmem Reyhan 2012
Yalan Dünya (Gülistan) 2011-2014
Yerden Yüksek Gülizar 2010
Adab-ı Muaşeret
Anlat İstanbul
Kıskanmak 2009
Usta Hilal 2008
Avrupa Yakası Makbule Kıral 2006-2009
Yağmur Zamanı Turna 2004
Oyuncak Fabrikası 2003
Kibar Ana 2002
Canım Kocacığım 2002
Aşk Meydan Savaşı İclal 2002
Şaşı Felek Çıkmazı Nurşim 2000
Sıdıka Sıdıka Saka 1997

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