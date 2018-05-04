Hasibe Eren kimdir? Beyaz Show'un bu haftaki konuğu Hasibe Eren!

Hasibe Eren, Beyaz Show'a konuk olarak katılacak. Kanal D'de bu akşam yayınlanacak Beyaz Show'a konuk olacak Hasibe Eren ile Koray Avcı, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren de katılacak. Hasibe Eren, şu sıralar Jet Sosyete'de iki farklı karakteri ile izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Peki Hasibe Eren kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde, filmlerde oynadı? İşte Hasibe Eren'in hayatına dair notlar...

HASİBE EREN KİMDİR?

Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya‘da doğdu.Tam adı Hasibe Özlem Eren olan sanatçı aslen Kahramanmaraş Elbistan’lıdır olup liseyi İstanbul’da okudu. Hasibe Eren, İstanbul Üniversitesi‘nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü okuyarak mezun oldu. Öğrenci iken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü’nde tiyatro oyunları oynamaya başladı.

1996 yılından itibaren, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi’nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Show TV‘de yayınlanan Sıdıka dizisi ile tanındı. 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel‘in yaptığı “Avrupa Yakası” adlı dizide Makbule rolünü ile hafızalara kazındı.