Haşlanmış patatesi tadı bozulmadan nasıl saklayabiliriz?

Haşlanmış patatesi uzun bir süre bozulmadan saklamak için, bakterilenmeden sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunun için patatesi koruma sıcaklığı oldukça önemli, çünkü bakteriler 5 ile 60 derece arasında hızlı bir şekilde çoğalırlar. Patateslerin bozulmaması için ilk olarak 5 derece altında saklamanız şart sevgili okur.

PİŞMİŞ PATATESİ BAKTERİLENMEDEN SAKLAMANIN YOLU

Çok yönlü bir besin olan patates, doğru saklama koşulları sonrası cinsine göre 3 ila 5 gün arası taze bir şekilde saklanabilir. Patatesin raf ömrünü uzatmak için öncelikle ürünü soğutmak gerekiyor. İlk olarak patatesi pişirin. Ardından pişmiş patatesleri hızlı bir şekilde soğutmak için buzlu suyun içinde birkaç dakika bekletin.

Sonrasında patatesleri kurulayın ve hava geçirmez kapaklı bir kabın içine yerleştirip buzdolabına koyun. Patatesleri streçle sarıp kabın içinde buzluğa kaldırdığınızda ise 6 aya kadar bakterilenmeden taze bir şekilde saklamanız mümkün.

