Haşlanmış yumurtayı tek hamlede soymanın 2 basit yöntemi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyarken yaşanan sorunlar, doğru yöntemlerle büyük ölçüde ortadan kaldırılabiliyor. Uzmanlara göre yumurtanın kolay soyulması yalnızca pişirme süresine değil, aynı zamanda suyun kimyasal yapısına da bağlı.

Yumurta haşlama suyuna eklenecek bazı malzemeler kabuk ile yumurta beyazı arasındaki bağı zayıflatarak soyma işlemini kolaylaştırabiliyor.

KOLAY SOYULMASINI SAĞLAYAN İKİ PRATİK HİLE

Uzmanların önerdiği ilk yöntem, haşlama suyuna yarım çay kaşığı kabartma tozu eklemek. Kabartma tozu, suyun alkalilik seviyesini artırarak yumurta beyazı ile kabuğun iç zarı arasındaki bağın gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece kabuk daha rahat ayrılıyor.

İkinci yöntem ise suya sirke eklemek. 6 adet yumurta için yaklaşık çeyrek su bardağı beyaz ya da elma sirkesi kullanılması öneriliyor. Sirkenin kabuktaki kalsiyumu hafifçe çözerek soyma işlemini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca yumurta pişirme sırasında çatladığında beyazının suya dağılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

TAZE YUMURTALAR DAHA ZOR SOYULUYOR

Uzmanlara göre marketten yeni alınan taze yumurtaların kabuklarının zor soyulması oldukça normal. Bunun nedeni, taze yumurtalarda pH seviyesinin daha düşük olması ve yumurta beyazının iç zara daha sıkı tutunması. Yumurtalar bekledikçe pH seviyesi yükseliyor ve soyulmaları kolaylaşıyor. Bu nedenle haşlama için birkaç gün dinlenmiş yumurtaların tercih edilmesi öneriliyor.

KUSURSUZ HAŞLAMA İÇİN 3 ALTIN KURAL

Kolay soyulan ve ideal kıvamda yumurta elde etmek için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İlk olarak yumurtaların kaynar suya değil, soğuk suya konularak birlikte ısıtılması tavsiye ediliyor. Bu yöntem hem çatlama riskini azaltıyor hem de kabuğun daha kolay ayrılmasına yardımcı oluyor.

Yumurtaların haşlanmadan önce 15-20 dakika oda sıcaklığında bekletilmesi de öneriler arasında yer alıyor. Böylece ani sıcaklık değişiminden kaynaklanan çatlamaların önüne geçilebiliyor.

Ayrıca su kaynadıktan sonra ocağın kısılması gerektiği belirtiliyor. Kısık ateşte pişen yumurtalar daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor ve böylece daha başarılı sonuç veriyor.