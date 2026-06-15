YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Haşlanmış yumurtayı tek hamlede soymanın 2 basit yöntemi

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu kolayca soymakta zorlananlar için uzmanlardan dikkat çeken öneriler geldi. Suya eklenecek iki basit malzeme ve doğru haşlama yöntemi sayesinde yumurtaların çok daha kolay soyulabileceği belirtiliyor.

Haşlanmış yumurtayı tek hamlede soymanın 2 basit yöntemi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyarken yaşanan sorunlar, doğru yöntemlerle büyük ölçüde ortadan kaldırılabiliyor. Uzmanlara göre yumurtanın kolay soyulması yalnızca pişirme süresine değil, aynı zamanda suyun kimyasal yapısına da bağlı.

Yumurta haşlama suyuna eklenecek bazı malzemeler kabuk ile yumurta beyazı arasındaki bağı zayıflatarak soyma işlemini kolaylaştırabiliyor.

KOLAY SOYULMASINI SAĞLAYAN İKİ PRATİK HİLE

Uzmanların önerdiği ilk yöntem, haşlama suyuna yarım çay kaşığı kabartma tozu eklemek. Kabartma tozu, suyun alkalilik seviyesini artırarak yumurta beyazı ile kabuğun iç zarı arasındaki bağın gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece kabuk daha rahat ayrılıyor.

İkinci yöntem ise suya sirke eklemek. 6 adet yumurta için yaklaşık çeyrek su bardağı beyaz ya da elma sirkesi kullanılması öneriliyor. Sirkenin kabuktaki kalsiyumu hafifçe çözerek soyma işlemini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca yumurta pişirme sırasında çatladığında beyazının suya dağılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Haşlanmış yumurtayı tek hamlede soymanın 2 basit yöntemi 1

TAZE YUMURTALAR DAHA ZOR SOYULUYOR

Uzmanlara göre marketten yeni alınan taze yumurtaların kabuklarının zor soyulması oldukça normal. Bunun nedeni, taze yumurtalarda pH seviyesinin daha düşük olması ve yumurta beyazının iç zara daha sıkı tutunması. Yumurtalar bekledikçe pH seviyesi yükseliyor ve soyulmaları kolaylaşıyor. Bu nedenle haşlama için birkaç gün dinlenmiş yumurtaların tercih edilmesi öneriliyor.

Haşlanmış yumurtayı tek hamlede soymanın 2 basit yöntemi 2

KUSURSUZ HAŞLAMA İÇİN 3 ALTIN KURAL

Kolay soyulan ve ideal kıvamda yumurta elde etmek için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İlk olarak yumurtaların kaynar suya değil, soğuk suya konularak birlikte ısıtılması tavsiye ediliyor. Bu yöntem hem çatlama riskini azaltıyor hem de kabuğun daha kolay ayrılmasına yardımcı oluyor.

Yumurtaların haşlanmadan önce 15-20 dakika oda sıcaklığında bekletilmesi de öneriler arasında yer alıyor. Böylece ani sıcaklık değişiminden kaynaklanan çatlamaların önüne geçilebiliyor.

Ayrıca su kaynadıktan sonra ocağın kısılması gerektiği belirtiliyor. Kısık ateşte pişen yumurtalar daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor ve böylece daha başarılı sonuç veriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimi akçaabat köftesi tattı, kimi mıhlamayı kaşıkladıKimi akçaabat köftesi tattı, kimi mıhlamayı kaşıkladı
Yazın habercisi tezgahlara iniyor! Herkes bu meyveyi bekliyorduYazın habercisi tezgahlara iniyor! Herkes bu meyveyi bekliyordu

Anahtar Kelimeler:
yumurta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.