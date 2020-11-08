Hasret Bitti filmi konusu nedir? Hasret Btti filmi oyuncuları kimler? Hasret Bitti filmi ne zaman çekildi? İşte Hasret Bitti filmi...

Özcan Asıltürk’ün imzasını taşıyan Hasret Bitti filminin yönetmen koltuğunda Ayhan Özen oturdu. Baş rollerini Ceyda Ateş ve Kemal Uçar’ın paylaştığı Hasret Bitti filmi komik sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Hasret Bitti filminin detayları...

HASRET BİTTİ KONUSU

Uzun yıllar boyunca Almanya’da gurbetçi olarak yaşan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalır. Baba Halim Bitti, baskılar sonucunda ailesini de alarak memleketine döner. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim'in kardeşi gibi sevdiği kayın biraderi Çetin Ceviz karşılar. Çetin Ceviz son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir gençtir. Bugüne kadar herhangi bir düzen kurmayı başaramayan Çetin, hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir.

Çetin Ceviz’in en büyük hayali küçük bir restoran açmaktır. Eniştesi Almanya’da iken bir mekan bulan Çetin, yeni işi için çok heveslidir. Restoran için seçtiği yerin sahipleri Amerika'da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru’dur.