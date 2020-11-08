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Hasret Bitti filmi konusu nedir? Hasret Btti filmi oyuncuları kimler? Hasret Bitti filmi ne zaman çekildi? İşte Hasret Bitti filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yapımcılığını Dip Film’in Özcan Asıltürk’ün yaptığı Hasret Bitti filmi ailecek keyifli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olmaya hazırlanıyor. 23 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren Hasret Bitti filmine olan ilgi arttı. Geçmişten gelen bir sıral hayatları değişen karakterlere odaklanan Hayat Bitti filmine ilişkin sorular çoğaltıldı. Peki Hasret Bitti filmi nerede çekildi?

Hasret Bitti filmi konusu nedir? Hasret Btti filmi oyuncuları kimler? Hasret Bitti filmi ne zaman çekildi? İşte Hasret Bitti filmi...

Özcan Asıltürk’ün imzasını taşıyan Hasret Bitti filminin yönetmen koltuğunda Ayhan Özen oturdu. Baş rollerini Ceyda Ateş ve Kemal Uçar’ın paylaştığı Hasret Bitti filmi komik sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Hasret Bitti filminin detayları...

HASRET BİTTİ KONUSU

Uzun yıllar boyunca Almanya’da gurbetçi olarak yaşan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalır. Baba Halim Bitti, baskılar sonucunda ailesini de alarak memleketine döner. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim'in kardeşi gibi sevdiği kayın biraderi Çetin Ceviz karşılar. Çetin Ceviz son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir gençtir. Bugüne kadar herhangi bir düzen kurmayı başaramayan Çetin, hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir.

Çetin Ceviz’in en büyük hayali küçük bir restoran açmaktır. Eniştesi Almanya’da iken bir mekan bulan Çetin, yeni işi için çok heveslidir. Restoran için seçtiği yerin sahipleri Amerika'da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru’dur.

Çetin ve Duru arasında kısa süre içinde bir aşk başlar. Ancak Duru'nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşar. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişir.

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HASRET BİTTİ OYUNCULARI

Hasret Bitti filmi oyuncu kadrosunda Berna Keklikler, Ceyda Ateş, Ferdi Sancar, Frederic Heidorn, Funda Bostanlık, Haldun Boysan, Kemal Uçar, Mert Erdoğdu, Müge Esmeray, Serkan Öztürk, Yüksel Ünal yer alıyor.

HASRET BİTTİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Duru ve Çetin’in saf bir o kadar da masum olan aşkını konu alan Hasret Bitti filminin çekimleri İzmir’de tamamlandı. Çekimlerde nbüyük bir çoğunlukla İzmir’in Seferihisar ilçesi tercih edildi.

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