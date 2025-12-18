Mynet Trend

Hastalarını öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu!

Fransa'da 30 hastayı kasten zehirleyerek 12'sinin ölümüne yol açan eski anestezi uzmanı Frederic Pechier, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hastalarını öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu!

Fransa'nın doğusundaki Besançon şehrinde yaşları 4 ile 89 arasında değişen 30 hastayı kasten zehirlediği iddiasıyla yargılanan anestezi uzmanı Frederic Pechier'in cezası belli oldu.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

Mahkeme, 53 yaşındaki Pechier'i 30 hastayı kasten zehirleyip 12'sinin ölümüne neden olmaktan suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Savcı Christine de Curraize, Pechier'in "son derece sapkın bir seri katil" olduğunu ve meslektaşlarının serum torbalarına veya anestezi torbalarına müdahale ederek hastaları zehirlediğini ve kalp krizi geçirmelerine neden olduğunu belirtti.

Bir diğer savcı Therese Brunisso ise Pechier'in sağlık görevlisi değil, "ilaç kullanarak öldüren bir suçlu" olduğunu vurguladı. Curraize ve Brunisso, Pechier'in bazen kahraman gibi görünmek amacıyla hastaları önce zehirlediği, sonra hayata döndürmek üzere müdahalede bulunduğunu belirtti. Savcılar ayrıca sanığın bazı durumlarda ise rekabet veya çatışma içinde olduğu iş arkadaşlarını karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla hareket ettiğini, onların hastalarını hedef alarak yetersiz görünmelerini sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

"EN BÜYÜK SUÇLULARDAN BİRİ"

Savcılar, eski anestezi uzmanını "Fransız tarihindeki en büyük suçlulardan biri" olarak nitelendirdi. Pechier ise duruşma boyunca herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunarak, "Hiç kimseyi zehirlemedim. Ben zehirleyici değilim" dedi.
Eski anestezi uzmanı Pechier 2008 ile 2017 yılları arasında, hastaların şüpheli şekilde kalp krizi geçirdiği iki özel klinikte çalışmıştı. 12 hasta kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Fransa
