Hastalığı nedeniyle eleştirilen sosyal medya fenomeni Nikki Lilly, güzellik kalıplarına meydan okuyor

Çocukluğundan beri arteriovenöz nalformasyon hastalığıyla mücadele eden Lilly, sağlık sorunları nedeniyle yüzünde şekil bozukluğu olduğunu ifade ediyor. Oldukça nadir rastlanan bu hastalık dünyanın neredeyse %1’inde görülüyor. Bir çeşit damar anormalisi olarak tanımlanan hastalık genellikle ciğer, dalak, böbrek veye omurilikte çıkıyor. Ancak hastalık Lilly'in yüzünde belirginleşti.

Henüz 6 yaşındayken hastalığıyla tanışan Lilly, 17 yaşına kadar 40’a yakın ameliyat geçirdi. 11 yaşındayken bedeni ile barıştığını söyleyen Lilly, şimdilerde 17 yaşında ve dünyanın her yerinden takip edilen bir fenomene dönüştü.

‘ÇİRKİNSİN’ DEDİLER

Sosyal medyaya ilk girdiği zamanlarda kullanıcılardan sert eleştiriler aldığını ifade eden Lilly, “Sosyal medyaya ilk başladığımda çok fazla ‘çirkinsin’ diyen vardı. ‘Çirkin’ sadece ortalıkta dolaşan bir kelime. O dönemlerde bu durum beni çok etkiliyordu. Çünkü şimdiki bir öz güvenim yoktu ama video çektikçe bunu kazandım” dedi.

İnsanların kötü yorum yapmasını korkakça bulduğunu vurgulayan Lilly, “Bence birine böylesine korkunç şeyler yazmak çok korkakça ve çok acınası bir durum çünkü kendi hayatlarında o kadar mutsuzlar ki ‘bu insana kötü yorum yaparsam kendimi daha iyi hissederim’ diye düşünüyorlar.” diye konuştu.



