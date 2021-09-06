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Sosyal medya fenomeni Karina Irby, hastalığı nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okudu

06.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca egzaması olduğu için insanların onunla dalga geçtiğini ifade eden sosyal medya fenomeni Karina Irby, beden olumlaması paylaşımıyla takdir topladı. Bedenini ve kendisini sevdiğini ifade eden Irby, mayolu paylaşımıyla eleştirenlere sert bir şekilde cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, hastalığı nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okudu

Sosyal medya kullanıcılarının son dönemde görüntülerini photoshop uygulamalarıyla olduğundan daha farklı göstermesi trendi yerini doğallık akımına bıraktı. Yıllardır farklılıkları nedeniyle büyük eleştirilere maruz kaldığını ifade eden kullanıcılar ise en doğal hallerini paylaşmaya başladı. Karina Irby isimli sosyal medya fenomeni ise egzama nedeniyle kuru ve çatlayan cildini kucaklamayı öğrendiğini ifade ederek takipçileriyle paylaştı. Fenomen isim paylaşımının altına, “Okulda çok fazla alay edildim çünkü kimse egzamanın ne olduğunu veya neye benzediğini bilmiyordu. Böyle bir dünyada büyümek hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok üzücü ve zorlayıcıydı” notunu ekledi.

“GURUR DUYUYORUM”

egzama

Egzama gibi cilt hastalıklarının artık normalleşmesi gerektiğini ifade eden Irby, “Artık egzama olmanın nasıl bir şey olduğunu ve gerçekte ne kadar yaygın olduğunu tanıtmaya yardımcı olacak özgüvene sahip olduğum için gurur duyuyorum” dedi. Irby’nin gönderisi 41 binden fazla beğeni topladı. Takipçileri fenomen ismi cesareti nedeniyle tebrik eden yorumlar yaptı.

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