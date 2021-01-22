Hastalıktan eser bırakmayan, turp gibi yapan turp çorbası!

Hak ettiği değeri pek görmeyen kök sebzelerden biri olan turp, aslında yüzyıllardır hayatımızda. Ayurveda ve Geleneksel Çin Tıbbında yüzyıllarca ateş, boğaz ağrısı, safra bozuklukları ve iltihaplanma gibi birçok durumu tedavi etmek için kullanıldı. Hal böyle olunca özellikle kışın hastalıklardan korunmak için bol bol turp yemek sizin ve aileniz için vazgeçilmez bir lezzet olmalı. İşte yapımı kolay turp çorbası tarifi. Şimdiden şifa olsun.
Turp çorbası kışın en sevilen ve en şifalı çorbalarından biridir. Turp çorbası yapmak için öncellikle kırmızı turp kullanıyoruz. ( 1kg. turp yeterli ) Çorbamızı koyulaştırmak ve bağlamak için de un ve sıvı yap kullanıyoruz. Çorbamızı tatlandırmak için kimyon,karabiber ve tuz kullanıyoruz isteğe bağlı olarak pul biberde kullanabilirsiniz.
Çorbamız için, öncelikle turpların kabuklarını soyuyoruz. Ardından baş kısımlarını alıp küçük küpler halinde doğruyor ve bir tencereye yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine turpların üstünü örtecek kadar su ekleyip ocağa koyuyor ve kaynamaya bırakıyoruz.
Meyane yapımı için: kullandığımız her turp için 1 kaşık un, ve unun üzerini örtecek kadar yağ ekliyoruz ve kısık ateşe koyuyoruz. Unu pembeleşene kadar kavuruyoruz. Un hazır olunca baharatları ekleyebilisiniz. Ardından ateşi arttırıp yağın köpük şeklinde olmasını sağlıyor ve karışım köpük köpük olunca ocaktan alıyoruz.
Haşlanan turbumuzu blenderdan geçiriyoruz, ardından hazırlamış olduğumuz meyaneyi yavaş yavaş ekliyoruz.
Çorbamızı ateşten almaya yakın yada aldıktan sonra içerisine maydanoz, dereotu ve kereviz yaprağından oluşan bir karışımda ekleyebilirsiniz.
Öncelikle turbun kabuğunu soymayı unutmayalım. Çünkü kabuğunu soymazsanız turbun acısı kalacak ve kaynaması zorlaşacak, süresi de kabuğundan dolayı uzayacaktır.
Çok sevmiyorsanız bile kimyon eklemeyi ihmal etmeyi unutmayın. Turp gazlı bir yiyecek olduğu için, kimyon bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Turp çorbasının meyanesine yumurta (sarısı) da ekleyip terbiyeli bir çorba haline de getirebilirsiniz. Fakat yumurta eklediğiniz terbiyeyi biraz daha ılıtarak eklemeniz gerekmektedir ki terbiyeniz kesilmesin.
Turp özellikle sindirim sistemi için yararlı bir sebzedir. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığından korunmak için de gereklidir.
Ayrıca antioksidan özelliği bulunan turbun içerisinde bolca C vitamini de bulunmaktadır. Karaciğer için de oldukça yararlı olan turbun çorba dışında çiğ olarak tüketilmesi kişide gaz sorununa neden olmaktadır. Çorba yapımında içerisine kimyon eklenmesi bu sorundan da kurtulmanızı sağlar.
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