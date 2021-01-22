Hastalıktan eser bırakmayan, turp gibi yapan turp çorbası!

Hak ettiği değeri pek görmeyen kök sebzelerden biri olan turp, aslında yüzyıllardır hayatımızda. Ayurveda ve Geleneksel Çin Tıbbında yüzyıllarca ateş, boğaz ağrısı, safra bozuklukları ve iltihaplanma gibi birçok durumu tedavi etmek için kullanıldı. Hal böyle olunca özellikle kışın hastalıklardan korunmak için bol bol turp yemek sizin ve aileniz için vazgeçilmez bir lezzet olmalı. İşte yapımı kolay turp çorbası tarifi. Şimdiden şifa olsun.

TURP ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kilogram kırmızı turp

3 yemek kaşığından biraz fazla un

1çay bardağı sıvıyağ

Karabiber

Tuz

Kimyon

Maydanoz

Kereviz yaprağı

Dereotu

TURP ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Turp çorbası kışın en sevilen ve en şifalı çorbalarından biridir. Turp çorbası yapmak için öncellikle kırmızı turp kullanıyoruz. ( 1kg. turp yeterli ) Çorbamızı koyulaştırmak ve bağlamak için de un ve sıvı yap kullanıyoruz. Çorbamızı tatlandırmak için kimyon,karabiber ve tuz kullanıyoruz isteğe bağlı olarak pul biberde kullanabilirsiniz.

Çorbamız için, öncelikle turpların kabuklarını soyuyoruz. Ardından baş kısımlarını alıp küçük küpler halinde doğruyor ve bir tencereye yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine turpların üstünü örtecek kadar su ekleyip ocağa koyuyor ve kaynamaya bırakıyoruz.