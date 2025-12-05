Dubai çikolatası geldi geçti, fıstıklı pizza trendi hiç bitmedi! Fıstıklı pizza evde nasıl yapılır?

Sosyal medyada paylaşılan sıra dışı bir pizza fotoğrafı, hem görüntüsü hem de malzemeleriyle tartışma yaratmıştı. Üzerinde mortadella, ricotta ve bolca Antep fıstığı bulunan bu özel pizza, İtalya’nın Sicilya bölgesinde popüler bir lezzet olsa da, dünya genelinde görenleri ikiye böldü.
Fıstıklı pizza özellikle Sicilya’da bir sokak lezzeti olarak biliniyor. Bazı tariflerde daha tatlı versiyonlar tercih edilirken, bazı tariflerde beyaz sos, mantar veya mortadella ile daha tuzlu bir profil yakalanıyor.
Pizzayı deneyen kadın ise tadı "benzersiz ama fazla tatlı" bulduğunu söyledi. Yine de pek çok yorumcu bu tarifi denemek için sabırsızlandığını dile getirdi.
Tarifin daha zengin bir versiyonu için pizzanın tabanını ince bir kat fıstık kremasıyla hazırlayarak mortadella ile benzersiz bir uyum yakalayabilirsiniz.
