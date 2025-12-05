Dubai çikolatası geldi geçti, fıstıklı pizza trendi hiç bitmedi! Fıstıklı pizza evde nasıl yapılır?

Sosyal medyada paylaşılan sıra dışı bir pizza fotoğrafı, hem görüntüsü hem de malzemeleriyle tartışma yaratmıştı. Üzerinde mortadella, ricotta ve bolca Antep fıstığı bulunan bu özel pizza, İtalya’nın Sicilya bölgesinde popüler bir lezzet olsa da, dünya genelinde görenleri ikiye böldü.

SİCİLYA’DAN DÜNYAYA YAYILAN LEZZET

Fıstıklı pizza özellikle Sicilya’da bir sokak lezzeti olarak biliniyor. Bazı tariflerde daha tatlı versiyonlar tercih edilirken, bazı tariflerde beyaz sos, mantar veya mortadella ile daha tuzlu bir profil yakalanıyor.

Pizzayı deneyen kadın ise tadı "benzersiz ama fazla tatlı" bulduğunu söyledi. Yine de pek çok yorumcu bu tarifi denemek için sabırsızlandığını dile getirdi.

MALZEMELER 100 g Mozzarella

2 yemek kaşığı (30 ml) krem şanti (isteğe bağlı)

6 dilim mortadella (isteğe bağlı değişebilir)

70 g ezilmiş Antep fıstığı

2 yemek kaşığı (30 g) ricotta

Yarım limon kabuğu rendesi

Çeyrek limon suyu

TARİF Çırpılmış kremayı pizza hamurunun üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Kremanın üzerine mozzarella ve parmesan peyniri serpin.

Limon kabuğunu rendeleyip pizzanın üzerine ekleyin.

Pizzayı 450°C’de yaklaşık 70 saniye pişirin (taş fırın etkisi için yüksek ısı önerilir).

Pizza pişerken fıstıkların kabuklarını soyup ezin.

Pişen pizzayı fırından çıkarın ve üzerine mortadella dilimlerini yerleştirin.

Mortadellanın üzerine kaşık kaşık ricotta peyniri koyun.

Pizzanın üzerine hafifçe limon suyu sıkın.

Kenar kısımlarına zeytinyağı sürüp üzerine Antep fıstığı serperek çıtır bir dış yüzey elde edin.

LÜKS BİR DOKUNUŞ: FISTIK KREMALI TABAN

Tarifin daha zengin bir versiyonu için pizzanın tabanını ince bir kat fıstık kremasıyla hazırlayarak mortadella ile benzersiz bir uyum yakalayabilirsiniz.