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Hastane acili dolup taştı! Tam 30 kişi birden! Sayının artmasından korkuluyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 00:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde yedikleri lokma ve peynirden zehirlendikleri şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu.

Hastane acili dolup taştı! Tam 30 kişi birden! Sayının artmasından korkuluyor

Bergama Ulu Camii’nde kılınan cuma namazı çıkışında, hayır için ikram edilen lokma ve peynirden yiyen vatandaşlar akşamın ilerleyen saatlerinde ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi Acil bölümüne başvurdu.

Hastaneye başvuran hastalardan Ali Özçoban’ın oğlu Ali Özçoban, "Babam ve birçok kişi namaz çıkışı hayır için dağıtılan lokma ve peynirden yemişler. Eve geldikten sonra kusma ve ishal şikayetleri başladı.Hastaneye geldi ve gerekli müdahalesi yapıldı, bekliyoruz." dedi.

Opr. Dr. Seyfettin Kef, ilk müdahaleleri yapılan hastaların gözlem altında tutulduğunu belirterek, "Gıda zehirlenmesinden başvuran hastaların şuan için durumları iyi, hayati tehlikesi olan yok. Hastalardan kan örnekleri aldık ve sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Dağıtılan lokma ve peynirden çok sayıda insan tükettiği için sayının artacağı öngörülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir bergama ZEHİRLENME

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