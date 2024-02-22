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    4. Hastane içinde panik anları! Morgta ceset torbasının içinden bir anda çıktı... Öldü zannedilen adamın dirilmesi herkesi şaşırttı

    Hastane içinde panik anları! Morgta ceset torbasının içinden bir anda çıktı... Öldü zannedilen adamın dirilmesi herkesi şaşırttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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    Guatemala'da San Juan de Dios Genel Hastanesi'nde 5 saat boyunca morgta kaldıktan sonra ceset torbasından bir anda çıkan bir hasta herkesi şoke etti. Hastane personeli doktorları uyarmak için ceset torbası içindeki kadını tekerlekli sandalyeyle hastanenin içinde gezdirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Orta Amerika'da bir ülke olan Guatemala'nın aynı isimli başkentindeki bir hastanede yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan kadın bir hasta morgta bir anda hareketlenerek ceset torbasından çıkınca herkesi şaşkına çevirdi. Morg görevlileri, bir ceset torbasının içindeki kadını tekerlekli sandalyeyle hastanenin içinden geçirerek doktorlara kadının hâlâ hayatta olduğu konusunda uyarıda bulundu.

    YENİDEN ACİL SERVİSE GÖNDERİLDİ

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    Doktorlar yaptıkları basın açıklamasında ismi açıklanmayan hastanın beyin felcine bağlı nöbet geçirdiği ve ciddi yetersiz beslenme belirtileri göstererek hayatını kaybettiği ifade edildi. Monitörlere bağlandığında solunum veya beyin aktivitesine dair herhangi bir hareketlenme görülmedi.

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    Hastanın otuz dakikalık tıbbi müdahalenin ardından öldüğü açıklandı ve belirlenen protokol kapsamında cesedi morga nakledildi. Morgda patologlar genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etti ve kadın tekrar acil servise kaldırıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Guatemala morg
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