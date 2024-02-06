Sosyal medya canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Sözleri tepkilere neden oldu..."Kıskanç, kezban, iğrenç"

Sosyal medyadaki bir canlı yayın sırasında Türk kızlarına yönelik söylediği sözlerle bir Twitch yayıncısı çok konuşuldu. Türk kızlarına seslenen kullanıcılarının, "Azıcık dergi ve kitap okusunlar. Bu kadar kezbanlık, bu kadar kıskançlık, bu kadar özgüvensizlik yeter. Türk erkeklerinin de bir sabrının sınırı var. Her şeyi de kıskanmazsınız. Özenti olmayın birazcık kendi şekliniz olsun. Bir tarzınız olsun. Bir Türk kızlarının hespi kopyala yapıştır. Estetik operasyon yaptırmaktan falan iğrenç bence" sözleri tepkilere neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızı 'Doğru söylüyorsun' diyerek desteklerken bazıları ise, genç kızın sözlerini eleştirdi.