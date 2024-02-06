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    4. Sosyal medya canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Sözleri tepkilere neden oldu..."Kıskanç, kezban, iğrenç"

    Sosyal medya canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Sözleri tepkilere neden oldu..."Kıskanç, kezban, iğrenç"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 09:20 | Son Güncelleme:
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    Twitch'te yapılan bir canlı yayın sırasında sosyal medya kullanıcısının Türk kızlarına yönelik söylediği sözler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Maskeli bir şekilde canlı yayın yapan Twitch kullanıcısının, "Türk kızlarına önerin nedir?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kıza hak verdiğini dile getirirken bazıları ise eleştirdi.

    Sosyal medyadaki bir canlı yayın sırasında Türk kızlarına yönelik söylediği sözlerle bir Twitch yayıncısı çok konuşuldu. Türk kızlarına seslenen kullanıcılarının, "Azıcık dergi ve kitap okusunlar. Bu kadar kezbanlık, bu kadar kıskançlık, bu kadar özgüvensizlik yeter. Türk erkeklerinin de bir sabrının sınırı var. Her şeyi de kıskanmazsınız. Özenti olmayın birazcık kendi şekliniz olsun. Bir tarzınız olsun. Bir Türk kızlarının hespi kopyala yapıştır. Estetik operasyon yaptırmaktan falan iğrenç bence" sözleri tepkilere neden oldu.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızı 'Doğru söylüyorsun' diyerek desteklerken bazıları ise, genç kızın sözlerini eleştirdi.

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