7 kadınla aynı anda evli adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... "Haftanın her günü için"

2021 yılında ilk kez üç kadınla aynı anda evli olduğunu açıklayarak manşetlere çıkan Alex Marin, aşk yuvasının büyüdüğünü ve dört kadının daha katıldığını söyledi. Meksika'nın Tijuana kentindeki Rachis Carillo podcastine konuk olan Marin, yeni eşlerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Instagram'da 770 bini aşkın takipçisi bulunan Marin eşleri arasında kıskançlık krizlerinin yaşandığını kabul ederek, iki eşiyle yasal olarak evli olmasına rağmen kalan 5 sevgilisini ise eşi olarak tanıtmaya devam ediyor.
Giselle Montes ve Yamileth Ramirez daha önce ikinci ve üçüncü eşleri olarak tanıtılmıştı. Yeni eşlerinin isimlerini saklamayı tercih ettiğini dile getiren Marin, "Ben üç karımla meşhur oldum ama şu anda yedi karım var. Zamanla onları tanıyacaksınız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar için yedi sınırdır. Çok mutluyum. Açıkçası biraz daha zor çünkü içlerinden biri her zaman sinirleniyor." dedi.
Marin'in katıldığı podcastin TikTok görüntüleri kısa sürede 7.5 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.