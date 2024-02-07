7 kadınla aynı anda evli adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı... "Haftanın her günü için"

Giselle Montes ve Yamileth Ramirez daha önce ikinci ve üçüncü eşleri olarak tanıtılmıştı. Yeni eşlerinin isimlerini saklamayı tercih ettiğini dile getiren Marin, "Ben üç karımla meşhur oldum ama şu anda yedi karım var. Zamanla onları tanıyacaksınız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar için yedi sınırdır. Çok mutluyum. Açıkçası biraz daha zor çünkü içlerinden biri her zaman sinirleniyor." dedi.