Tıka basa dolu metroda bir anda yetişkin film açıp izlemeye başladı! O anlar sosyal medyada ifşa edildi

İngiltere’nin Londra şehrinde Stratford hattındaki bir metrosuna ismi açıklanmayan bir adamın hareketi damga vurdu. Yoğun olan metroda çevresindekilere aldırış etmeyen adam telefonunu çıkartarak bir anda yetişkin filmi izlemeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca cep telefonundan film izleyen adam +18 görüntüleri izlerken kendisini bir başka yolcunun çektiğinden habersizdi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Cep telefonundaki görüntüleri izledikten sonra kapatan ve elindeki içeceği yudumlamaya başlayan adam birkaç durak sonra metrodan indi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı adamın özgür olduğunu ve istediği gibi hareket edebileceğini savundu. Diğer bir kısım sosyal medya kullanıcıları ise bu hareketin toplumsal normlara aykırı olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.