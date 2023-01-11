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Tıka basa dolu metroda bir anda yetişkin film açıp izlemeye başladı! O anlar sosyal medyada ifşa edildi

11.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde toplu taşıma araçlarında yetişkin film izlemek bir trend haline döüşmeye başladı. İngiltere’nin Londra şehrinde bir metronun içinde çekilen görüntüler sosyal medya gündem arattı. İsmi açıklanmayan adam tıka basa dolu metroda cep telefonundan yetişkin film açarak izlemeye başladı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler ifşa edildi.

Tıka basa dolu metroda bir anda yetişkin film açıp izlemeye başladı! O anlar sosyal medyada ifşa edildi

İngiltere’nin Londra şehrinde Stratford hattındaki bir metrosuna ismi açıklanmayan bir adamın hareketi damga vurdu. Yoğun olan metroda çevresindekilere aldırış etmeyen adam telefonunu çıkartarak bir anda yetişkin filmi izlemeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca cep telefonundan film izleyen adam +18 görüntüleri izlerken kendisini bir başka yolcunun çektiğinden habersizdi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

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Cep telefonundaki görüntüleri izledikten sonra kapatan ve elindeki içeceği yudumlamaya başlayan adam birkaç durak sonra metrodan indi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı adamın özgür olduğunu ve istediği gibi hareket edebileceğini savundu. Diğer bir kısım sosyal medya kullanıcıları ise bu hareketin toplumsal normlara aykırı olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

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sosyal medya

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