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Hastane odasından paylaştı! Civan Canova'dan sağlık durumuyla ilgili üzücü haber

05.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 yaşındaki oyuncu Civan Canova hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Kolunda oluşan bir sorun nedeniyle hastaneye giden Canova, çektirdiği film sonucu tesadüfen akciğerinde kitle olduğunu öğrendi. 15 gündür hastanede yattığını belirten Civan Canova, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Çiçek Taksi, Üç Kuruş, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bizim Aile, Her Sevda Bir Veda, Paramparça, Atiye gibi yapımlardaki rolleryile adından söz ettiren oyuncu Civan Canova, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Instagram hesabından videolu bir açıklama yapan Civan Canova yaşadığı sağlık sorunları hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum" diye seslendi.

AKCİĞERİNDE BELİRSİZ BİR KİTLE ÇIKTI

15 gündür hastanede yattığını söyleyen Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve çektirdiği filmde akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığını söyledi. Ayrıca Canova, dişinden de bir parça alındığını ve onun sonucunu de beklediğini sözlerine ekledi.

Birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten Civan Canova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim... Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için Jazz kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim.

"FECİ SĞRILARIM BAŞLADI"

Sonunda 2.5 - 3 ay önce feci ağrılarım sızılarım başladı. Geceleri uyutmayacak kadar. Dizilerimiz bitmemişti. Bir yandan dizi, bir yandan ağrılarla uğraştım. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı.

"AKCİĞERİMDE BELİRSİZ BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Çünkü akciğer filmi çekerken, bu sefer de akciğerimde belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Bütün ailem yanımda. ne olur telefon etmeyin, telefonla uğraşacak vaktim yok. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler. Bir ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum bir yandan onun ağrısı. Dişimde apse çıktı onun ağrısı. Ondan da parça aldılar ve ne olduğunu belli etmek için. Lütfen beni fazla düşünmeyin sadece iyiliğimi isteyin"

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