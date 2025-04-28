Hastanede çekip paylaştı! Kadın çalışanın müstehcen videoları olay oldu! Kartı ele verdi...

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) çalışan bir hemşire görev başındayken yetişkin içerikli bir internet sitesi için uygunsuz fotoğraf ve cinsel içerikli görüntüler çekti.

İş yerinde müstehcen videoları hazırlayıp söz konusu internet sitesine fotoğraflarını yükleyen 24 yaşındaki Sarah Whittall, iç çamaşırlarını internet üzerinden satışa sundu. Hastane kimlik kartı da açıkça görülen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

"ÇOK GERİLİYORUM"

Sarah Whittall, bir videoda göğüslerini açarak, "Aman Allah'ım, yakalanacağım diye çok geriliyorum" şeklinde konuştuğu duyuluyor. Başka bir videoda ise "bir hastayı kaybettikten sonra" bir ambulans görevlisiyle cinsel ilişkiye girdiğini övünerek anlatıyor.

Daha önce de İngiltere'de bir kadın çalıştığı hastanenin morgunda çektiği fotoğraf nedeniyle gündem olmuştu. İki çocuk annesi 44 yaşındaki kadınla ilgili soruşturma başlatılmıştı.