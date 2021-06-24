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Hastanede görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

24.06.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam İstanbul’da bulunan bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastanede görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin’le olan tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a döndü. 47 yaşındaki oyuncunun bu ani dönüşü sonrasında bir hastane çıkışında görüntülenmesi hayranlarını endişelendirdi.

"VİTAMİN DESTEĞİ ALDIM"

Snob Magazin’in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Hastaneye vitamin desteği almak için geldim" dedi.

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DİJİTALE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. Kenan İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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