Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Hastaneye şişkinlik şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Hastaneye şişkinlik şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

30.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Lingsugur kentinde yaşayan bir adam, şişkinlik, mide ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastanenin yolunu tuttu. Ancak adamı muayene eden Hangal Sri Kumareshwar Hastanesi sağlık görevlileri, adamın 1,5 kg'dan fazla madeni para yuttuğunu keşfettiklerinde şaşkına döndüler.

Hastaneye şişkinlik şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Hastanın semptomlarından yola çıkarak röntgen ve endoskopi yapan görevliler midesinde tam 187 adet madeni para buldu. Bunun üzerine onu ameliyat etmeye karar verdiler. Midesi çok genişlemiş ve midenin farklı yerlerine çok sayıda madeni para sıkışmıştı. Ameliyat ile bu paraların tamamı çıkarıldı.

PSİKİYATRİK BİR SORUNDU

0_SWNS_STOMACH_COINS_01

Psikiyatrik bir sorun yaşayan hasta, iki ila üç aylık bir süre içinde dudak uçuklatan miktarda madeni para yutmuştu.

0_JS284800152-copy

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Eshwar Kalaburgi,hastanın şu anda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi ve "İki saatlik ameliyattan sonra tüm madeni paraları çıkarmayı başardık. Ameliyat sonrası susuzluk ve diğer ufak tefek sorunlar nedeniyle tedavi altına alındı. Hastanın durumu stabil ve şu an itibariyle konuşuyor." diye açıkladı.

İşte hastanın midesinden çıkanlar:

0_SWNS_STOMACH_COINS_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50.000 yıllık! 'Zombi virüsü insanlık için büyük bir tehlike...'50.000 yıllık! 'Zombi virüsü insanlık için büyük bir tehlike...'
11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”
Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi!Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan madeni para

En Çok Okunan Trend Haberler

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Kimse onu durduramıyor! Göstermek için çırılçıplak soyundu

Kimse onu durduramıyor! Göstermek için çırılçıplak soyundu

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.