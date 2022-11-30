Hastaneye şişkinlik şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar şoke etti: Tam 187 tane...

Hastanın semptomlarından yola çıkarak röntgen ve endoskopi yapan görevliler midesinde tam 187 adet madeni para buldu. Bunun üzerine onu ameliyat etmeye karar verdiler. Midesi çok genişlemiş ve midenin farklı yerlerine çok sayıda madeni para sıkışmıştı. Ameliyat ile bu paraların tamamı çıkarıldı.

PSİKİYATRİK BİR SORUNDU

Psikiyatrik bir sorun yaşayan hasta, iki ila üç aylık bir süre içinde dudak uçuklatan miktarda madeni para yutmuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Eshwar Kalaburgi,hastanın şu anda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi ve "İki saatlik ameliyattan sonra tüm madeni paraları çıkarmayı başardık. Ameliyat sonrası susuzluk ve diğer ufak tefek sorunlar nedeniyle tedavi altına alındı. Hastanın durumu stabil ve şu an itibariyle konuşuyor." diye açıkladı.

İşte hastanın midesinden çıkanlar:





