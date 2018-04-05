Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

"BANA ULAŞAN OLMADI"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" dedi.

SEDA VE HANDE VAR DİYE Mİ GİTMEDİ?

Arasının açık olduğu Hande Yener ve Seda Sayan'la aynı uçağa binmek istemediği için bu organizasyona katılmadığı iddialarını da yalanlayan Akalın, "Ne münasebet. Benim davam ayrıdır. Burada vatan, millet davası söz konusu. Ayşe olsun Fatma olsun o uçağa binilir" ifadelerini kullandı.