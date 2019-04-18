Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan gecesi 01.45 sularında Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri Kavaslı Köprüsü üzerinde intihar eden 25 yaşındaki Emine D.’nin cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı. Samandağ sahili Çevlik mevkiinde kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi. (İHA)
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