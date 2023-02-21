Hatay'da bulunan bir çadırkentte Beşiktaşlı grup ile canlı yayındaki muhabir arasında gerginlik "Yayını bitirebilir miyiz?"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından birçok kentte artçılar sürerken, dün gece Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi. Yaşanan bu iki depremin ardından hasarlı bazı binaların yıkıldığı bilgisi verilirken, yapılan açıklamada şu ana kadar 6 vatandaşımızın daha bu depremlerde hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUHABİR VE BEŞİKTAŞLI GÖREVLİLER ARASINDA GERGİNLİK

Ardı ardına yaşanan deprem felaketleri sonrası birçok sivil toplum örgütü bu depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için bölgeye akın ederken, bunlardan biri de Beşiktaş taraftarları olmuştu. Hatay'da kurulan bir çadır kentte afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak üzere bulunan bir grup ile TGRT Haber muhabiri Serkan Kılıç arasında canlı yayın sırasında ilginç kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

"YAYINI BİTİREBİLİR MİYİZ?"

Yaşanan depremin ardından son durumu aktarmak üzere Hatay'da bulunan bir çadır kente giden Serkan Kılıç'ın canlı yayın yaptığı sırada "Yayını bitirebilir miyiz?" diyen Beşiktaşlı bir personele "Kim olarak söylüyorsunuz? Valilikten misiniz?" sorusunu yönelten Kılıç "Evet" cevabı sonrası "Yok ben valilik olduğunu düşünmüyorum" şeklinde karşılık verdi.

"VALİLİĞİ ARIYORUM"

Bunun üzerine kendisini çadır kentin sorumlusu olarak tanıtan ve boynuna taktığı kartta "Beşiktaş deprem yardım merkezi görevli personel" kartı bulunan genç, "Ben valiliği arıyorum" derken, muhabir "Arayın siz valiliği kaymakamlığı arayın. Burada da kim olduğu belli olmayan insanlar direkt müdahale ediyorlar" dedi ve afetzedelerin yanına yöneldi.

Aynı grubun muhabire tekrar "Bakın lütfen yayını bitirmenizi rica ediyorum valiliği arayacağım" şeklinde müdahale etmesi sonrası stüdyodan gelen uyarı sonrası yayın kesildi ve 'tekrar bağlanacağız' ifadeleri kullanıldı.

