Hatay'da hortum paniği!

Hatay Samandağ'da aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU
Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.
Kaynak: İHA
Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor
2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum