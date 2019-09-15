Hatay'da hortum paniği!

Hatay Samandağ'da aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU



Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

Kaynak: İHA

