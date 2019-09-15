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Hatay'da hortum paniği!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, bir süre sonra kayboldu.

Hatay'da hortum paniği!

Hatay Samandağ'da aniden hava sıcaklığının düşmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Bölgede çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU

Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay Samandağ hortum

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