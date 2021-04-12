Hatay'ın meşhur lezzeti küncülü helva Ramazan ayının habercisi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden "küncülü helva" ramazan ayı için hazırlandı.

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla hazırlanan helva, iftar sonrasının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Şahap Fansa, babasından öğrendiği küncülü helva yapımını yıllardır kardeşleriyle beraber sürdürdüklerini söyledi.

'HATAYLILAR BU HELVAYI GÖRMEDEN RAMAZAN AYININ GELDİĞİNİ ANLAMAZ'

Sadece ramazanda bu helvayı yaptıklarını anlatan Fansa, "Hataylılar bu helvayı görmezse ramazanın geldiğini anlamaz. Sırf bundan dolayı bu geleneği sürdürüyoruz. Allah izin verirse bunu çocuklarımıza ve torunlarımıza öğretip devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Hatice Fansa da günlük 200 kilogram küncülü helva yaptıklarını ve kilosunu 30 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

İHA



