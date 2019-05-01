Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Amanos Da\u011flar\u0131 k\u0131rsal\u0131nda jandarma birimleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan planl\u0131 operasyonla 5 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi belirtildi.\nA\u00e7\u0131klamada, operasyonlar\u0131n kesintisiz devam etti\u011fi kaydedildi. (AA)Avengers Endgame 3 g\u00fcnde bak\u0131n ne kadar kazand\u0131!Bakan Kasapo\u011flu, gen\u00e7lerle bir araya geldiTrump: ABD, Venezuela halk\u0131n\u0131n yan\u0131nda
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