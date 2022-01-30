Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.



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