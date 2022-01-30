YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

30.01.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Samandağ'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandıAntalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı
Sakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımıSakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:24
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.