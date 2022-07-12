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Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

12.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, helikopter, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

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yangın Hatay müdahale

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Sabah
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