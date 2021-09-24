Hataylı ustalara taş çıkarmak isteyenler için sır gibi saklanan evde künefe tarifi

Hatay'ın yüzlerce çeşit yiyeceği arasından çoğu kişinin favorisi olan künefe, dillere destan tadıyla evlerinize konuk oluyor. Güzel bir yemeğin üzerine gidecek en güzel tatlılardan biri olan künefe, içindeki peyniri, Antep fıstığı ve çıtır çıtır kadayıfıyla duyanların ağzını sulandırıyor. İşte karşınızda evde yapabileceğiniz bir künefe tarifi!

Karantinada mutfaktaki yeteneğini keşfedenler ve yemek yapmayı hobi edinenler için tatlı tarifi bizden! Evde yapabileceğiniz oldukça basit bu künefe tarifiyle ağzınız tatlanacak. Hatay'dan bütün Türkiye'ye ulaşan, hatta ününü yurt dışına bile taşıyan künefe evde nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte bu soruların lezzetli cevapları karşınızda...

EVDE KÜNEFE TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı

200 gram tuzsuz Antakya peyniri

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI