Hataylı ustalara taş çıkarmak isteyenler için sır gibi saklanan evde künefe tarifi

Hatay'ın yüzlerce çeşit yiyeceği arasından çoğu kişinin favorisi olan künefe, dillere destan tadıyla evlerinize konuk oluyor. Güzel bir yemeğin üzerine gidecek en güzel tatlılardan biri olan künefe, içindeki peyniri, Antep fıstığı ve çıtır çıtır kadayıfıyla duyanların ağzını sulandırıyor. İşte karşınızda evde yapabileceğiniz bir künefe tarifi!
Karantinada mutfaktaki yeteneğini keşfedenler ve yemek yapmayı hobi edinenler için tatlı tarifi bizden! Evde yapabileceğiniz oldukça basit bu künefe tarifiyle ağzınız tatlanacak. Hatay'dan bütün Türkiye'ye ulaşan, hatta ününü yurt dışına bile taşıyan künefe evde nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? İşte bu soruların lezzetli cevapları karşınızda...
MALZEMELER
300 gram tel kadayıf
150 gram tereyağı
200 gram tuzsuz Antakya peyniri
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbetimizi hazırlamak için toz şekerimizi ve suyumuzu tencereye ekleyip kaynatıyoruz. Şeker eridikten sonra kısık ateşte suyu kaynatmaya devam ediyoruz. Ara ara karıştırmayı unutmuyoruz!
Şerbet 20-25 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Şerbete limon suyumuzu ekliyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz.
Tel kadayıfı elimizle tel tel ayırarak bir kaba alıyoruz. Tel kadayıfı daha önce derin dondurucuda bekletirsek ayırmamızın daha kolay olacağını da ekleyelim. Daha sonra tereyağımızı eritip kadayıflara iyice yediriyoruz.
Pişirme işlemini daha uygun koşullarda gerçekleştirmek için bakır bir tepsi tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bakır tepsi ısıyı eşit miktarda yayar ve künefenin her noktasının eşit derecede pişmesini sağlar.
Pişirme işlemini gerçekleştireceğimiz tepsiyi ya da tavayı tereyağıyla sıvıyoruz. Arkasından tereyağı yedirdiğimiz kadayıfların yarısını tepsiye bastırarak yerleştiriyoruz.
Antakya peynirimizi yerleştirdiğimiz kadayıfların üzerine rendeliyoruz.
Kalan kadayıfları da Antakya peynirinin üzerine bastırarak yerleştiriyoruz.
Tepsiyi ocağa koyuyoruz ve kısık ateşte künefeyi pişiriyoruz. Taban kısmını kontrol ediyoruz. Eğer pişmişse künefeyi ters çevirip, diğer kısmının da pişmesini sağlıyoruz.
İki tarafın da piştiğinden emin olduktan sonra ılık şerbetimizi künefe üzerinde gezdiriyoruz. Sonrasında tepsiyi ocaktan alıyoruz.
Daha sonra künefeyi şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz.
İsteğe bağlı olarak künefenin üzerini Antep fıstığı, ceviz, dondurma ya da kaymakla süslüyoruz.
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