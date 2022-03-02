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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

02.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

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Spor Toto Süper Lig Gaziantep Hatayspor

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