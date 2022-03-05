Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.



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