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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Gaziantep FK

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