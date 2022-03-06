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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

06.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Kalyon Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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