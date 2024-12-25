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Hatayspor Kulübü Başkanı Mıstıkoğlu görevinden istifa etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 19:02
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Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti.

Hatayspor Kulübü Başkanı Mıstıkoğlu görevinden istifa etti

Hatayspor'da kulüp başkanı Mıstıkoğlu, görevinden istifa etti! Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

levent mıstk

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim."

hatay

Mıstıkoğlu, bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu, "Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

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Hatayspor istifa
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