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Hatice'dan Çağla Şikel'e olay sözler: Otel odasında evli adamı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Çağla Şikel Hatice'nin poydumda poposunu açmasına verdiği yanıtla Hatice'yi kızdırdı. Hatice'nin verdiği yanıt ise olay oldu.

Hatice'dan Çağla Şikel'e olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Hatice geçtiğimiz ay podyumda poposunu açarak olay olmuştu. Hatice'nin podyumda poposunu açarak gündeme gelmesi sorusuna Çağla Şikel verdiği yanıtla gündem oldu.

Şikel "Podyuma çıkacağımı kişileri önceden mutlaka biliyorum. Çıkan herkese saygı duyuyorum. Asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum herkesin kendi gösterişi herkesin kendi yürüyüşü’’ yanıtını verdi.

Şikel'in bu sözlerine Hatice’den cevap gecikmedi.

Hatice Şikel'in bu sözlerinden rahatsız oldu ve çok sert açıklamalar yaptı. İşte o açıklama:

"’Bir zamanların tostçu çağlası bunu sen mi söylüyorsun? ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kimle muhatap olup olmayacağımı da neyse.’’

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Hatice hatice transparan Çağla Şikel

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