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  4. Hatice'nin Ivana Sert yorumu gündemde! 'Ticaret evliliği yapıp...'

Hatice'nin Ivana Sert yorumu gündemde! 'Ticaret evliliği yapıp...'

11.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Hatice'nin Ivana Sert yorumu gündemde! 'Ticaret evliliği yapıp...'

Şarkıcı Hatice, oğlu Ateş'in 5 bin lira olan nafakasını 15 bin liraya çıkarmak için eski eşine dava açan modacı Ivana Sert'e tepki gösterdi. Hatice'nin sözleri tartışma konusu oldu.

Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani" karşılığını verdi.

'BU SENİN EVLADIN'

41 yaşındaki ünlü isim, "Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!" açıklamasını yaptı.

Sert, "Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" ifadelerini kullandı.

HATİCE ŞOKE ETTİ

Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i eleştirdi. Hatice, "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman" demesi tartışma konusu oldu.

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