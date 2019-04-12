MAGAZİN

Hatice'nin yüzü tanınmaz halde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Geçen haftalarda bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündem olan Hatice'nin yüzü tanınmaz hale geldi.

Hatice'nin yüzü tanınmaz halde!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Hatice'nin yüzüne sürdüğü krem sonrası cildinde yanıklar oluştu.

Tanınmaz hale gelen ünlü popçu soluğu hemen doktorda aldı.

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Hatice geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in klibini paylaşmış ve "Hatice yapar Jenniffer taklit eder" diyerek olay olmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçen haftalarda bir defilede podyuma çıkmış ve poposunu göstererek olay yaratmıştı.

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