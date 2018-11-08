MAGAZİN

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice, bikinili fotoğraflarının ardından çıkan estetik yorumlarına arkadaşının çektiği videoyla cevap verdi. Şarkıcı, kendisini esprili bir dille eleştiren instagram fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'na ise hakaret derecesinde cevap verdi.

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Şarkıcı Hatice, kalçalarının estetik olduğu iddiasına kız arkadaşının çektiği gizli video ile cevap verdi. Bikinili pozlarıyla yaza damga vuran Hatice, estetik iddialarını yalanlayarak spora gittiğini söyledi. Açıklamaları kısa sürede gündem olan şarkıcı, kendisini esprili bir dille yorum yapan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'na "Bu neyin özgüvensizliği çapsız, seni önce çarpar sonra bölerim" diyerek cevap verdi.

YASEMİN'İN ESPRİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Evinin havuzuna atlarken ağır çekim görüntüsünü paylaşarak olay olan şarkıcı Hatice, kalçasına estetik olduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Kalçasının estetik olmadığını, spor salonlarında uzun saatler geçirerek bu görüntüye kavuştuğunu söyleyen Hatice, kendisini esprili bir dille eleştiren 'Jet Sosyete' oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'na hakarete veren sözler söyledi.

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Yasemin Sakallıoğlu

"ŞİMDİ BEN SÖYLEMEK İSTEDİKLERİMİ SÖYLEYECEĞİM, SEN DE ÇEKECEKSİN"

Yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanan 'Jet Sosyete' dizisinde oynayan Yasemin Sakallıoğlu, yaptığı yorumla Hatice'yi çılgına çevirdi. Yasemin Sakallıoğlu, Hatice'nin gizli çekim olan videosuna, "Şimdi kanka ben söylemek istediklerimi söyleyeceğim, sen de beni çekeceksin. Ama ben öyle bir arkamı döneceğim ve meşgul olacağım ki senin beni çektiğini fark etmeyeceğim tamam mı? Dur bir de pembe şortumu giyeyim o bana çok yakışıyor." yorumunu yaptı.

"SENİ ÖNCE ÇARPAR SONRA BÖLERİM"

Yorum karşısın da sinirlenen Hatice ise, "Hemen hemen her video ya da fotoma yorum yazıp sonrasında pişman olup siliyorsun. Bu neyin özgüvensizliği çapsız. Bir tipine bak öyle konuş eminim yaşın benden küçüktür. Buradan bakınca 45'lik duruyorsun. Yüzümle de popomla da seni önce çarpar, finalde bölerim gereksiz." cevabını verdi.

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*Karadenizli bir ailenin kızı olan Yasemin Sakallıoğlu, Instagram'da yaptığı tiplemelerle meşhur olmuş, yeteneği ile de bu sezon Jet Sosyete dizisine dahil olmuştur.


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