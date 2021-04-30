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  4. Hatipoğlu genel düşünceyi yıktı! Kadınların regl halindeyken dua okuması doğru mudur?

Hatipoğlu genel düşünceyi yıktı! Kadınların regl halindeyken dua okuması doğru mudur?

30.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu sezon pandemi nedeniyle sorularını online alan Nihat Hatipoğlu, bir genç kadının sorduğu soruyla toplumda yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi.

"REGL HALİNDEYKEN..."

'Hocam bir kadın özel haldeyken yani regl halindeyken Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas okuması doğru mudur?' sorusunu sordu.

"ERKEK DE DOKUNAMAZ!"

Hatipoğlu soruya toplumda bilinenin aksi şeklinde cevap vererek, "Evet dini açıdan hiçbir sakıncası yok. Koruma niyetiyle, ne okursanız okuyun. Yatarken kalkarken... Regl bir hanıma ya da lohusa bir hanıma haram değil ki. Abdestsiz de okunabilir. Din son derece geniş davranmış. Bunlar hem dua niteliği taşıyor hem de Kuran-ı Kerim'den ayettirler. Burada önemli olan o hal gitmeden Kuran-ı Kerim'e dokunmak doğru değildir. Erkek de dokunmaz affedersiniz yıkanması gereken bir durumdayken. Sadece kadın dokunamaz diye bir şey yok." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu
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