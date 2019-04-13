Hava almak için balkona çıktı, sonrası korkunç!

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı binanın ikinci katında oturan Fatma Ay, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan beton zemine düştü. Yerde kanlar içinde yatan kadını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil ambulansındaki ekipler, ilk müdahalenin ardından Fatma Ay'ı İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ay, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

