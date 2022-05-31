Hava sıcaklıkları şaşırtıyor! İstanbul ve İzmir'de 100 yıl sonra böylesi ilk kez oldu

Son dakika: Sıcak havalar Mayıs ayı sonunda etkisini artırdı. Ağustos ve temmuz aylarında görmeye alışkın olduğumuz sıcaklıklar Mayıs ayında kendisini hissettirdi. Pek çok ilde termometreler 25-30 dereceleri gösterdi. Bazı illerde de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Özellikle geçtiğimiz Pazar günü sıcak hava etkisini gösterirken, yurdun pek çok yerinde Mayıs ayının en sıcak günü yaşandı. Öyle ki İstanbul ve İzmir'de 100 yıl sonra bir ilk yaşandı.

A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Esra Bayhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL VE İZMİR'DE 100 YIL SONRA BİR İLK"

"İsterseniz önce bu artan yüksek sıcaklıklardan bahsedelim. Pazar günü İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de mayın ayının en sıcak, son yüzyılın en sıcak değerleri kaydetmiş olduk. İstanbul'da ilk defa, son 100 yıldır mayıs ayında 34,5 dereceyi gördük. Hissedilir sıcaklık, nem oranının ve rüzgarların etkisi ile 38-39 derecelere kadar vardı.

Yine son 100 yılda, İzmir'de 40 derece sıcaklığı mayıs ayında hiç görmemiştik. İzmir Tire'de termometreler 40,2 dereceyi kaydetti.

"BİR SÜRE DAHA BÖYLE DEVAM EDECEK"

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Temmuz ve Ağustos değerlerini yaşıyoruz. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseldi.

Bir süre daha böyle devam edecek. Bugün itibarıyla sıcaklıklarda birkaç derece düşüş söz konusu. Ancak Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine 30-35 derecelerin üzerinde seyrediyor olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Bununla birlikte kuvvetli yağışlar var. Halk arasında buna kırkikindi yağışları deniyor. Dolu bırakan, kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlarda bir süre daha yurdumuz üzerinde etkili olmaya devam edecek."

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

