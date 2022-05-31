Hava sıcaklıkları şaşırtıyor! İstanbul ve İzmir'de 100 yıl sonra böylesi ilk kez oldu

Son dakika: Sıcak havalar Mayıs ayı sonunda etkisini artırdı. Ağustos ve temmuz aylarında görmeye alışkın olduğumuz sıcaklıklar Mayıs ayında kendisini hissettirdi. Pek çok ilde termometreler 25-30 dereceleri gösterdi. Bazı illerde de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Özellikle geçtiğimiz Pazar günü sıcak hava etkisini gösterirken, yurdun pek çok yerinde Mayıs ayının en sıcak günü yaşandı. Öyle ki İstanbul ve İzmir'de 100 yıl sonra bir ilk yaşandı.
A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Esra Bayhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İsterseniz önce bu artan yüksek sıcaklıklardan bahsedelim. Pazar günü İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de mayın ayının en sıcak, son yüzyılın en sıcak değerleri kaydetmiş olduk. İstanbul'da ilk defa, son 100 yıldır mayıs ayında 34,5 dereceyi gördük. Hissedilir sıcaklık, nem oranının ve rüzgarların etkisi ile 38-39 derecelere kadar vardı.
Yine son 100 yılda, İzmir'de 40 derece sıcaklığı mayıs ayında hiç görmemiştik. İzmir Tire'de termometreler 40,2 dereceyi kaydetti.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Temmuz ve Ağustos değerlerini yaşıyoruz. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseldi.
Bir süre daha böyle devam edecek. Bugün itibarıyla sıcaklıklarda birkaç derece düşüş söz konusu. Ancak Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine 30-35 derecelerin üzerinde seyrediyor olacak.
Bununla birlikte kuvvetli yağışlar var. Halk arasında buna kırkikindi yağışları deniyor. Dolu bırakan, kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlarda bir süre daha yurdumuz üzerinde etkili olmaya devam edecek."
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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