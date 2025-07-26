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Havada korku dolu anlar! Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var!

Kaliforniya’nın Burbank kentinden havalanan uçak, başka bir uçakla çarpışmayı önlemek için 36 saniyede 300 feet (yaklaşık 91 metre) alçaldı. İniş sırasında kemer takmayan yolcular yerlerinden fırlayarak yaralandı.

Havada korku dolu anlar! Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Southwest Havayolları’na ait uçak, Kaliforniya’nın Burbank kentinden kalkış yaptıktan kısa süre sonra başka bir uçağa çarpmamak için 36 saniyede 300 feet (91 metre) alçaldı.

Havada korku dolu anlar! Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var! 1

YOLCULAR YERLERİNDEN FIRLADI

FlightAware’in verilerine göre, pilot, yakındaki bir uçaktan gelen uyarıyı alır almaz dalış yaparak çarpışmayı engelledi. Hızlı inişe geçmesinin ardından ise kemerleri takılı olmayan yolcu yerlerinden fırladı.

Havada korku dolu anlar! Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var! 2

Diğer uçağın, duruma yakın bir kaynak tarafından bildirildiğine göre, Hawker Hunter MK 58 tipi tek kişilik bir savaş uçağı olduğu belirtildi. FAA kayıtlarına göre, söz konusu uçak bir şirkete kayıtlı.

ÜNLÜ KOMEDYEN DE UÇAKTAYDI

Komedyen Jimmy Dore, X'te "Pilot, Burbank havaalanı üzerinde havada çarpışmayı önlemek için agresif bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı" dedi . "Ben ve birçok kişi koltuklarından fırladık ve kafalarımızı tavana çarptık, bir uçuş görevlisinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı."

Havada korku dolu anlar! Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var! 3

Yolculardan Steve Ulasewicz ise NBC Los Angeles’a yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 10 saniye boyunca serbest düşüşteymiş gibi hissettirdiğini söyledi. "İnsanlar çığlık atıyordu. Tam bir kargaşa vardı. İnsanlar uçağın düştüğünü sandı" dedi.

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uçak kazası uçak
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