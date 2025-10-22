Mynet Trend

Havada olay! Kabin ekibiyle iletişim kesildi! Uçak acil iniş yaptı

ABD'de Los Angeles'a giden bir yolcu uçağı, pilotların kabin ekibiyle iletişiminin kesilmesi üzerine acil iniş yaptı. SkyWest firmasına ait uçak, Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı'na güvenli şekilde indi. İnceleme sonucunda uçak içi iletişim sisteminde arıza olduğu, pilotların kokpite birinin girmeye çalıştığını sandığı belirtildi. Sorunun giderilmesinin ardından uçuş gecikmeli olarak devam etti.

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra pilotların kabin memurlarıyla iletişiminin kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanına acil iniş yaptığı belirtildi.

KABİN MEMURLARIYLA İLETİŞİM KESİLDİ

SkyWest hava yolu firmasına ait uçağın pilotunun, "kabin memurlarıyla iletişim kuramaması" nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu." ifadesine yer verildi.

American Airlines firmasının uçuşunu gerçekleştiren SkyWest'ten yapılan açıklamada, acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği belirtildi. American Airlines'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, iletişim sisteminin yanlışlıkla açık bırakıldığını ve pilotların ahizeden gelen ses nedeniyle kokpite birisinin girmeye çalıştığını sandığını aktardı.Kaynak: AABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

